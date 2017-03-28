15:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Еременко еще не получил от УЕФА мотивировочную часть по апелляции

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Полузащитник ЦСКА Роман Еременко еще не получил от УЕФА мотивировочную часть по его апелляции на дисквалификацию, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на юриста Юрия Зайцева. 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока на 2 года - его проба, взятая после матча Лиги чемпионов с "Байером", дала положительный результат на кокаин. Еременко подал апелляцию на это решение, но она была отклонена. После получения мотивировочной части футболист сможет обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

- Мы все еще не получили мотивировочную часть от УЕФА. Сами не знаем, когда это произойдет. Ждем, - сказал Зайцев.

13 марта в УЕФА сообщили, что отправят Еременко мотивировочную часть в течение недели.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170328/1118242738.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Футбольная жизнь для Романа. увы. закончилась! А дети хотят кушать! Ищи, не дожидаясь милости неизвестно от кого! Удачи дальше, Роман!

15:44

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