Еременко еще не получил от УЕФА мотивировочную часть по апелляции

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко еще не получил от УЕФА мотивировочную часть по его апелляции на дисквалификацию, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на юриста Юрия Зайцева. 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока на 2 года - его проба, взятая после матча Лиги чемпионов с "Байером", дала положительный результат на кокаин. Еременко подал апелляцию на это решение, но она была отклонена. После получения мотивировочной части футболист сможет обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

- Мы все еще не получили мотивировочную часть от УЕФА. Сами не знаем, когда это произойдет. Ждем, - сказал Зайцев.

13 марта в УЕФА сообщили, что отправят Еременко мотивировочную часть в течение недели.