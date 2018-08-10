Еременко будет выступать за "Спартак" под 26-м номером

Новичок "Спартака" Роман Еременко сегодня получил игровую форму на базе в Тарасовке, сообщает клубная пресс-служба. Он будет выступать под 26-м номером.
- Почему выбрал этот номер? Это дата рождения моей средней дочки, - заявил Роман.
Ранее Еременко выступал за финский "Яро", итальянские "Удинезе" и "Сиену", киевское "Динамо", казанский "Рубин" и московский ЦСКА. В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-08-10-massimo_karrera_dobro_pozhalovat_v_spartakovskuyu_semyu_roman/