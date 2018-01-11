Епанчинцев пожелал удачи футбольному "Спартаку" во второй половине сезона

Главный тренер хоккейного "Спартака" Вадим Епанчинцев пожелал удачи футболистам во второй половине сезона чемпионата России. Напомним, что красно-белые идут на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги.
– Хотелось бы пожелать в новом сезоне поменьше травм, здоровья побольше, хорошо провести предсезонную работу и удачи в сезоне, – сказал Епанчинцев. – Всего самого наилучшего футбольному "Спартаку". Да, с детства болею за футбольный "Спартак", многих игроков знаю лично. И отец болел всю жизнь, и за хоккейный, и футбольный клуб.
🏒 Главный тренер @spartak_hc Вадим Епанчинцев желает красно-белым футболистам удачи во второй части сезона! 🤜🤛 pic.twitter.com/c1AZN0kV00– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 января 2018 г.
Don
sten312, за Спартак провёл 185 матчей, за ЦСКА - 175 матчей, а так конечно большую часть карьеры играл в ЦСКА))) Откуда вы такие берётесь?)))
15:05
sten312
Настоящий мясной-большую часть карьеры играл за ЦСКА.
14:56
SForever
Лучше бы Епачинцев занялся своими прямыми обязанностями: в последнем матче с Сочи ХК Спартак выглядел просто ужасно. Такой Спартак в восьмереу не пробьется.
13:51