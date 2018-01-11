Епанчинцев пожелал удачи футбольному "Спартаку" во второй половине сезона

Главный тренер хоккейного "Спартака" Вадим Епанчинцев пожелал удачи футболистам во второй половине сезона чемпионата России. Напомним, что красно-белые идут на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги.

– Хотелось бы пожелать в новом сезоне поменьше травм, здоровья побольше, хорошо провести предсезонную работу и удачи в сезоне, – сказал Епанчинцев. – Всего самого наилучшего футбольному "Спартаку". Да, с детства болею за футбольный "Спартак", многих игроков знаю лично. И отец болел всю жизнь, и за хоккейный, и футбольный клуб.