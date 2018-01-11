13:33 | Футбол — РФПЛ

Епанчинцев пожелал удачи футбольному "Спартаку" во второй половине сезона

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Главный тренер хоккейного "Спартака" Вадим Епанчинцев пожелал удачи футболистам во второй половине сезона чемпионата России. Напомним, что красно-белые идут на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги.

– Хотелось бы пожелать в новом сезоне поменьше травм, здоровья побольше, хорошо провести предсезонную работу и удачи в сезоне, – сказал Епанчинцев. – Всего самого наилучшего футбольному "Спартаку". Да, с детства болею за футбольный "Спартак", многих игроков знаю лично. И отец болел всю жизнь, и за хоккейный, и футбольный клуб.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Don

sten312, за Спартак провёл 185 матчей, за ЦСКА - 175 матчей, а так конечно большую часть карьеры играл в ЦСКА))) Откуда вы такие берётесь?)))

15:05

sten312

Настоящий мясной-большую часть карьеры играл за ЦСКА.

14:56

SForever

Лучше бы Епачинцев занялся своими прямыми обязанностями: в последнем матче с Сочи ХК Спартак выглядел просто ужасно. Такой Спартак в восьмереу не пробьется.

13:51