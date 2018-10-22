"Енисею" запретили регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС запретила "Енисею" регистрировать новых игроков, об этом сообщается на официальном сайте РФС.

"Енисей" обязан выплатить задолженность по заработной плате за июль-сентябрь 2018 года, задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и проценты за задержку выплат футболисту Александру Новикову.

Красноярская команда после 11 матчей занимает последнее место в таблице российской премьер-лиги. В активе клуба одна победа, три ничьих и семь поражений. Следующий матч "Енисей" сыграет против "Локомотива" 28 октября на стадионе "Геолог" в Тюмени. Игра начнется в 14.00 (мск).