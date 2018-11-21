"Енисею" разрешили принять "Ахмат" в крытом манеже

Бюро исполкома РФС разрешило "Енисею" принять "Ахмат" в матче 16-го тура РПЛ в крытом манеже в Красноярске, сообщает официальный сайт союза. Исполком принял решение допустить в виде исключения арену на основании пункта 10.1 статьи 10 регламента РПЛ. Согласно ему, игры могут проходить на стадионах первой категории, либо второй категории и ниже при согласовании с руководством РПЛ и клубами.

"Енисей" должен до матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел.

"Енисей" в начале сезона проводил домашние матчи в Тюмени из-за реконструкции арены в Красноярске.