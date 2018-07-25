"Енисею" поставили задачу занять место не ниже 12-го в РПЛ-2018/19

Руководство "Енисея" поставило перед командой задачу занять место не ниже 12-го в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил директор клуба Денис Рубцов.

- Задача - любое место, не ниже 12-го, - сказал руководитель.

По словам Рубцова, бюджет у клуба достаточный, чтобы играть в Российской премьер-лиге. "Бюджет команды очень деликатный, но он достаточный для того, чтобы играть в премьер-лиге. Он стабильный. Мы играем за деликатные деньги, но их хватает, потому что мы тратим их только на футбол", - подчеркнул он.