"Енисей" запомнит 3-й тур РПЛ вместе с пенальти в свои ворота

"Енисей" поучаствовал в голосовании на тему самых запоминающихся событий 3-го тура РПЛ. Пресс-служба красноярского клуба в опросе канала "Матч. Премьер" выбрала вариант "Пенальти "Енисею".

Красноярцы сразу после финального свистка опубликовали следующее сообщение: "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ". Сейчас такой записи в Твиттере "Енисея" нет.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказал мнение, что пенальти был назначен ошибочно.

Напомним, что на 78-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Енисей" – ЦСКА арбитр Роман Галимов, назначил пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде Дарко Бодул слегка коснулся левой рукой туловища Мариу Фернандеса, после чего защитник красно-синих упал на газон.Матч завершился со счетом 1:1.