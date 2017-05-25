"Енисей" вырвал победу у "Арсенала"

"Енисей" обыграл "Арсенал" (2:1) в первом стыковом матче за право играть в РФПЛ. Счет открыл полузащитник тульского клуба Михаил Александров, забив в свои ворота. Ответный мяч на счету защитник туляков Кирилла Комбарова. Победный гол красноярского клуба забил нападающий Артур Малоян.

Ответная игра пройдет 28 мая в Туле. Напомним, что "Арсенал" занял 14-е по итогам чемпионата России. "Енисей" завершил первенство ФНЛ на третьей строчке в турнирной таблице.

Переходные матчи

Первый матч

"Енисей" (Красноярск) – "Арсенал" (Тула) – 1:1 (1:0)

Голы: Александров, 11 – в свои ворота (1:0). Комбаров, 72 (1:1). Малоян, 90+1 (2:1).

"Енисей": Опарин, Чичерин, Васильев, Кичин, Алиев, Саркисов (Малоян, 79), Иванов, Ланин, Семакин, Камеш (Чернов, 83), Самодин (Козлов, 77).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Александров, Думбья, Бурчану, Берхамов (Горбатенко, 46), Максимов, Шевченко.

Предупреждения: Чичерин, 31. Григалава, 38. Думбья, 65.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Лунев (Новосибирск).

25 мая. Красноярск. Стадион "Центральный".

Трансляция матча "Енисей" – "Арсенал"