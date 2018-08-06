"Енисей" выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8 в Красноярском крае

"Енисей" выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении вертолета Ми-8 на севере Красноярского края.

- Футбольный клуб "Енисей" скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в этой авиакатастрофе, - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В субботу вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" потерпел крушение в Красноярском крае. Три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Понедельник в Красноярске объявлен днем траура по погибшим.