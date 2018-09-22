"Енисей" – "Урал": арбитр забыл про карточки – Бумаль получил травму

В ходе игры 8-го тура чемпионата России "Енисей" - "Урал" в Красноярске, завершившейся победой гостей 2:1, арбитр Виталий Мешков как минимум в трех ситуациях не применил к игрокам дисциплинарные санкции.

На 12-й минуте судья оставил без внимания грубый фол Комкова в центре поля, который врезался в Меркулова и попал ему рукой в лицо. Не помог Мешкову резервный Владимир Москалев, которые должен был видеть, что произошло. Арбитру следовало назначить штрафной удар и наказать игрока "Енисея" желтой карточкой.

Спустя 20 минут Мешков не вынес предупреждение уже футболисту "Урала": Бикфалви грубо сыграл против Дугалича, ударив его по ноге. "Горчичник" остался в кармане судьи.

Наконец, на 69-й минуте арбитр не наказал Обрадовича, попавшего предплечьем в висок Бумалю. Полузащитник гостей, получив помощь врачей, затем попытался продолжить игру, но был вынужден покинуть поле. В том моменте Мешкову следовало назначить штрафной удар и наказать нарушителя как минимум предупреждением. (Александр БОБРОВ)