"Енисей" удалил сообщение, где "передал привет РПЛ за левый пенальти и незасчитанный гол" в матче с ЦСКА

"Енисей" удалил твит, который опубликовал после окончания встречи третьего тура Российской премьер лиги с ЦСКА (1:1). Игра прошла сегодня, 11 августа, в Тюмени на стадионе "Геолог".

Напомним, красноярцы сразу после финального свистка опубликовали следующее сообщение: "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ". Сейчас такой записи в Твиттере "Енисея" нет.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Енисей" - ЦСКА.

"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ" //

"Енисей" – ЦСКА: арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу армейцев //

Хусаинов : "Галимов грубо ошибается. Это свидетельствует о низком уровне судейства" //

"Енисей" – ЦСКА: судьи правильно не засчитали гол хозяев