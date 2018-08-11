22:46 | Футбол — РПЛ

"Енисей" удалил сообщение, где "передал привет РПЛ за левый пенальти и незасчитанный гол" в матче с ЦСКА

"Енисей:" "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ".
"Енисей:" "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ".

"Енисей" удалил твит, который опубликовал после окончания встречи третьего тура Российской премьер лиги с ЦСКА (1:1). Игра прошла сегодня, 11 августа, в Тюмени на стадионе "Геолог".

Напомним, красноярцы сразу после финального свистка опубликовали следующее сообщение: "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ". Сейчас такой записи в Твиттере "Енисея" нет. 

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Енисей" - ЦСКА.

"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ" //
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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