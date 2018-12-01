"Енисей": "Температура перед матчем -13,9. "Ахмат" просит измерить заново"

Первый замер, произведенный на поле стадиона в Красноярске за час до матча 16-го тура чемпионата России "Енисей" – "Ахмат", показал температуру "минус 13,9".

Грозненский клуб попросил замерить температуру повторно. Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе "Енисея".

Ранее главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов заявил "СЭ", что не выпустит команду на поле, если температура будет ниже "минус 15". Начало встречи запланировано на 14.00 по московскому времени (18.00 по местному). (Федор Успенский)

Матч должен начаться в 14.00 по московскому времени. Согласно регламенту, при температуре -15 одна из команд может инициировать перенос игры.

Стадион в Красноярске прямо сейчас. первый замер температуры на поле показал минус 13,9. "Ахмат" потребовал замерить температуру во второй раз pic.twitter.com/yZ1FF8k2Fe – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 1 декабря 2018 г.



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