"Енисей" сыграет матч против "Спартака" в Красноярске

На заседании Бюро Исполкома РФС было принято решение допустить Центральный стадион им. Ленинского комсомола, на котором выступает "Енисей", к матчам чемпионата России и ОЛИМП Кубка России.

Клубу разрешено проводить на этой арене домашние матчи с 8 по 16 тур чемпионата страны. При этом в указанный период Центральный стадион им. Ленинского комсомола должен соответствовать всем требованиям для стадионов первой категории, кроме наличия соответствующей системы СКУД.

Ранее сообщалось, что команды могут обменяться домашними матчами из-за проблем "Енисея" с данной системой. Руководство РПЛ считает ее наличие обязательным для проведения игр такого уровня. Напомним, что дебютант премьер-лиги должен был принять "Спартак" 7 октября в 10-м туре.

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