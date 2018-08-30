10:28 | Футбол — РПЛ

"Енисей" шутит:"Арсенал", не ваш ли вертолет на нашей тренировке?". Фото


Пресс-служба "Енисея" шутит над тульским "Арсеналом" накануне матча 6-го тура российской премьер-лиги.

Над тренировочной базой команды пролетел вертолет в желто-красных цветах, который зафиксировали представители красноярского клуба.

- Друзья, "Арсенал", это не ваш желто-красный вертолет на нашей тренировке? - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч "Енисей" - "Арсенал" пройдет в субботу, 2 сентября, в Красноярске. Встреча начнется в 14:00 (мск).

Енисей - Арсенал Т

 

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