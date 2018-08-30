"Енисей" шутит:"Арсенал", не ваш ли вертолет на нашей тренировке?". Фото

Пресс-служба "Енисея" шутит над тульским "Арсеналом" накануне матча 6-го тура российской премьер-лиги.
Над тренировочной базой команды пролетел вертолет в желто-красных цветах, который зафиксировали представители красноярского клуба.
- Друзья, "Арсенал", это не ваш желто-красный вертолет на нашей тренировке? - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Матч "Енисей" - "Арсенал" пройдет в субботу, 2 сентября, в Красноярске. Встреча начнется в 14:00 (мск).
Друзья @pfc_arsenal, это не ваш желто-красный вертолет на нашей тренировке?🤔 pic.twitter.com/t2sJCRJbZd– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 августа 2018 г.