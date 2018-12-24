"Енисей" сделал фильм к Новому году: в нем снялись Саркисов, Огуде и Дугалич

Пресс-служба "Енисея" выпустила короткометражный новогодний фильм "Однажды в "Енисее", в котором снялись футболисты команды.

Сюжета фильма состоит в том, что простой болельщик красноярской команды решил прожить один день в качестве футболиста. Его сын Ваня, как и он сам, болеет за "Енисей". Раньше лирический герой думал, что играть в футбол - это просто, а футболисты думают только о деньгах. Но в течение дня он столкнулся с негативом от болельщиков и неудачами на тренировке, и понял, что это не так. В конце болельщик написал письмо Деду Морозу, в котором попросил, чтобы "Енисей" остался в Премьер-лиге.

Сейчас красноярская команда занимает последнее место в РПЛ с 10 очками после 17 матчей.