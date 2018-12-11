Во время перерыва в чемпионате России "Енисей" проведет три сбора в Турции, сообщает официальный сайт клуба.
Перед стартом сборов команда 14 января соберется в Москве, где пройдет углубленный медицинский осмотр. На следующий день "Енисей" отправится на первые учебно-тренировочные сборы в турецкий город Анталья (15 – 24 января). Второй этап подготовки пройдет с 27 января по 7 февраля, заключительный с 10 по 21 февраля.
На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
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