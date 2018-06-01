"Енисей" проведет первые домашние нового сезона в Томске или Тюмени

Директор "Енисея" Денис Рубцов рассказал, где будет играть команда в новом сезоне, если на стадионе Центральный не успеют завершить реконструкцию, сообщают "Городские новости". "Енисей" переиграл "Анжи" (3:0, 3:4) в стыковых матчах за право играть в РФПЛ и впервые в своей истории поднялся в высший дивизион.

- После выхода в РФПЛ появились сразу несколько ключевых вопросов, давайте попробуем на них ответить. Первый и самый важный, на мой взгляд, где играть, пока Центральный на реконструкции. Александр Усс (Исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края. - Прим. "СЭ") заявил, что работы ускорят и могут их завершить к 1 сентября. Это реальный срок?

- Если всем миром навалимся, ничего невозможного не будет. Сейчас сразу после нашего разговора еду на совещание на стадион. Надеюсь, в ближайшее время встретимся с Александром Викторовичем, с исполняющим обязанности министра спорта и все предметно обсудим. На самом деле, когда нас принимали в РФПЛ, я общался со многими людьми. Нам готовы помогать и идти навстречу, но многое зависит от нас самих. Только представь, что будет на первом матче. Раньше мы ждали приезда клуба из РФПЛ, как праздник, молились, чтобы жребий кубковый выбрал нам какого-нибудь гранда, а теперь они в Красноярске будут играть на постоянной основе. Календарь станет известен где-то в середине июня. От него и будем отталкиваться.

- Вам могут разрешить играть только на выезде до окончания реконструкции?

- Этого не будет точно. В приоритете клубы, которые выступают в еврокубках. Поэтому такого нам не позволят.

- Тогда где?

- Лично для меня желателен Томск. Это самый близкий вариант. Можно будет делать организованные выезды болельщиков. Главное, чтобы томский стадион был готов выполнить все требования. В Тюмени отличный стадион, искусственное поле, но для болельщиков далековато. Эти два варианта пока самые реальные. Проблема, конечно, но надо решать.