"Енисей" проведет два летних сбора

Новичок РФПЛ "Енисей" проведет два подготовительных летних сбора, информирует официальный Твиттер клуба. Первый пройдет с 20 июня по 4 июля в словенском Моравске Топлице, второй состоится с 8 по 20 июля в Новогорске.
По итогам прошлого сезона клуб из Красноярска занял 3-е место в ФНЛ, а затем завоевал путевку в премьер-лигу, обыграв в переходных матчах "Анжи" (3:0, 3:4).
Перед первым сезоном в @rfpl "Енисей" проведет два сбора: https://t.co/PmaI6l2SYT pic.twitter.com/K5b4eSRbRs– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 31 мая 2018 г.