"Енисей" проведет два летних сбора

Новичок РФПЛ "Енисей" проведет два подготовительных летних сбора, информирует официальный Твиттер клуба. Первый пройдет с 20 июня по 4 июля в словенском Моравске Топлице, второй состоится с 8 по 20 июля в Новогорске.

По итогам прошлого сезона клуб из Красноярска занял 3-е место в ФНЛ, а затем завоевал путевку в премьер-лигу, обыграв в переходных матчах "Анжи" (3:0, 3:4).