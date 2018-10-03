"Енисей" продал все билеты на матч против "Спартака"

"Енисей" продал все билеты на матч 10-го тура чемпионата России против "Спартака". Отмечается, что второй этап продаж откроется в день встречи в случае отказа социальных учреждений (общеобразовательные и спортивные школы, детские дома и т.д.) от своих квот.

Игра пройдет в Красноярске 7 октября.