"Енисей" продал все билеты на матч против "Спартака"

"Енисей" продал все билеты на матч 10-го тура чемпионата России против "Спартака". Отмечается, что второй этап продаж откроется в день встречи в случае отказа социальных учреждений (общеобразовательные и спортивные школы, детские дома и т.д.) от своих квот.
Игра пройдет в Красноярске 7 октября.
Уважаемые болельщики, завершен первый этап продажи билетов на матч #ЕнисейСпартак.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) October 3, 2018
Второй откроется в день матча 7 октября в случае отказа социальных учреждений (общеобразовательные и спортивные школы, детские дома и т.д.) от своих квот.
Спасибо за понимание! pic.twitter.com/4kmONYN3l7
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