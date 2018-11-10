"Енисей" прилетел в Краснодар на матч 14-го тура чемпионата России. Рейс был задержан - ранее команда не могла отправится на выездную встречу, так как в принимающем городе был сильный туман. "Енисей" добирался до Краснодара через Москву.

- Мы в Краснодаре!, – говорится в сообщении красноярского клуба в Твиттере.

Напомним, что первоначально эта встреча должна была пройти в Красноярске, но клубы поменялись домашними матчами.

Добавим, что матч молодежных команд "Енисея" и "Краснодара" в матче 14-го тура молодежного первенства премьер-лиги перенесен на 12 ноября.

"Краснодар" – "Енисей": чемпионат России по футболу, 11 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 16.00 (мск)​