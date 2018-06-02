"Енисей" пригласил Криштиану Роналду

Официальный Твиттер "Енисея" обратился к нападающему "Реала" Криштиану Роналду. Ранее в СМИ появилась информация об уходе пятикратного обладателя "Золотого мяча" из мадридского клуба.

"Дорогой Криштиану, мы все знаем. Мы предлагаем тебе впервые сделать "Енисей" великим. Прими решение сейчас!" - написал "Енисей" Роналду, добавив коллаж, сравнивающий Красноярск, Мадрид и Манчестер (в "Манчестер Юнайтед" форвард играл с 2003 по 2009 год).