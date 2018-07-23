"Енисей" презентовал Огуде

Полузащитник Фегор Огуде прибыл в расположение "Енисея", сообщает пресс-служба клуба. Сегодня состоялась его презентация, выступать нигериец будет под номером 8.

С 2014 по 2018 год Огуде выступал за "Амкар", который этим летом прекратил свое существование.

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