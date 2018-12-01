"Енисей" представил "утепленный" состав на матч с "Ахматом"

Стал известен стартовый состав "Енисея" на матч 16-го тура чемпионата России против "Ахмата". Официальный Твиттер красноярского клуба опубликовал расстановку команда с фото игроков в шапках.

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Зотов, Фатуллаев, Саркисов, Кутьин, Комков.

Запасные: Нестеренко, Филиппов, Гасанов, Комолов, Семакин, Рожков, Торбинский, Бодул, Гавазай, Обрадович.

Начало матча запланировано на 14.00 по московскому времени.

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