"Енисей" представил "утепленный" состав на матч с "Ахматом"

Стал известен стартовый состав "Енисея" на матч 16-го тура чемпионата России против "Ахмата". Официальный Твиттер красноярского клуба опубликовал расстановку команда с фото игроков в шапках.
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Зотов, Фатуллаев, Саркисов, Кутьин, Комков.
Запасные: Нестеренко, Филиппов, Гасанов, Комолов, Семакин, Рожков, Торбинский, Бодул, Гавазай, Обрадович.
Начало матча запланировано на 14.00 по московскому времени.
Наш утепленный состав на матч #ЕнисейАхмат! pic.twitter.com/ENE17rzR2O– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 1 декабря 2018 г.
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