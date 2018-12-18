"Енисей" предложил Моуринью должность переводчика Аленичева

"Енисей" в Твиттере сделал шуточное предложение португальскому специалисту Жозе Моуринью. Красноярцы предлагают ему стать переводчиком для главного тренера Дмитрия Аленичева. Сегодня было объявлено об увольнении португальца из "Манчестер Юнайтед".

"Нам нужен сильный переводчик команде Аленичева", - говорится в сообщении "Енисея".

Напомним, что Моуринью славится знанием нескольких иностранных языков и первые шаги в карьере делал как тренер-переводчик. Аленичев играл под руководством Моуринью в "Порту" и вместе со специалистом выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.