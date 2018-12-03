"Енисей" пошутил в твиттере над ЦСКА, но затем в дело вступили "Ростов" и РФПЛ

Пресс-служба красноярского "Енисея" пошутила в своем твиттере над внешностью защитника ЦСКА Родригу Бекао в преддверии матча с московскими армейцами. Но затем в разговор вступили РФПЛ и "Ростов", и уже красноярцам пришлось защищаться от шуток.

У нас скоро матч против @pfc_cska. Готовим шутки про Бекао и CJ из GTA: San Andreas. – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 3 декабря 2018 г.

Парни, вам уже шутки про @FNLeague надо готовить 🤔 – Football Club Rostov (@rostovfc) 3 декабря 2018 г.

До встречи в марте в манеже! – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 3 декабря 2018 г.

Вы уже в марте собираетесь присоединиться к Лучшей Лиге Мира??? – Football Club Rostov (@rostovfc) 3 декабря 2018 г.

Ну давайте мы не будем торопиться.. – Российская Премьер-Лига (@rfpl) 3 декабря 2018 г.

На счёт матча #ЕнисейРостов можете только вы повлиять! 😉 – Российская Премьер-Лига (@rfpl) 3 декабря 2018 г.

Это точно не в вашем манеже? pic.twitter.com/rRbX68fSyc – Football Club Rostov (@rostovfc) 3 декабря 2018 г.

Жаль, что это встреча стала первой и последней 😳 – Football Club Rostov (@rostovfc) 3 декабря 2018 г.

Матч между "Енисеем" и ЦСКА пройдет 8 декабря в Москве. Начало встречи в 15:00 мск.