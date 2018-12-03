"Енисей" пошутил в твиттере над ЦСКА, но затем в дело вступили "Ростов" и РФПЛ

Пресс-служба красноярского "Енисея" пошутила в своем твиттере над внешностью защитника ЦСКА Родригу Бекао в преддверии матча с московскими армейцами. Но затем в разговор вступили РФПЛ и "Ростов", и уже красноярцам пришлось защищаться от шуток.
У нас скоро матч против @pfc_cska. Готовим шутки про Бекао и CJ из GTA: San Andreas.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 3 декабря 2018 г.
Парни, вам уже шутки про @FNLeague надо готовить 🤔– Football Club Rostov (@rostovfc) 3 декабря 2018 г.
До встречи в марте в манеже!– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 3 декабря 2018 г.
Вы уже в марте собираетесь присоединиться к Лучшей Лиге Мира???– Football Club Rostov (@rostovfc) 3 декабря 2018 г.
3 декабря 2018 г.
Ну давайте мы не будем торопиться..– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 3 декабря 2018 г.
На счет матча #ЕнисейРостов в манеже?– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 3 декабря 2018 г.
На счёт матча #ЕнисейРостов можете только вы повлиять! 😉– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 3 декабря 2018 г.
Тюмень! pic.twitter.com/RoojWCIPSV– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 3 декабря 2018 г.
3 декабря 2018 г.
Это точно не в вашем манеже? pic.twitter.com/rRbX68fSyc– Football Club Rostov (@rostovfc) 3 декабря 2018 г.
У друзей из @zenit_spb спросите: https://t.co/RGJAB9oyQd– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 3 декабря 2018 г.
Жаль, что это встреча стала первой и последней 😳– Football Club Rostov (@rostovfc) 3 декабря 2018 г.
Матч между "Енисеем" и ЦСКА пройдет 8 декабря в Москве. Начало встречи в 15:00 мск.