12:52 | Футбол — РПЛ

"Енисей" пошутил в твиттере над ЦСКА, но затем в дело вступили "Ростов" и РФПЛ

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Пресс-служба красноярского "Енисея" пошутила в своем твиттере над внешностью защитника ЦСКА Родригу Бекао в преддверии матча с московскими армейцами. Но затем в разговор вступили РФПЛ и "Ростов", и уже красноярцам пришлось защищаться от шуток.

 

 

 

Матч между "Енисеем" и ЦСКА пройдет 8 декабря в Москве. Начало встречи в 15:00 мск.

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