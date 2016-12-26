"Енисей" получил за Ломакина 10 миллионов рублей

"Енисей" на своем официальном сайте подтвердил переход полузащитником Александра Ломакина в "Урал". Как сообщает пресс-служба красноярского клуба, сумма трансфера 21-летнего россиянина составила 10 миллионов рублей. Футболист подписал с новой командой контракт, который рассчитан на 4,5 года.
Ломакин является воспитанником столичных "Спартака" и "Локомотива". С 2014 года он выступал в ФНЛ за "Енисей", а в текущем сезоне записал на свой счет 4 гола в 18 матчах чемпионата. Также он забил 3 мяча в Кубке страны, один из которых выбил ЦСКА из розыгрыша турнира в 1/16 финала.
Дополнительная информация
http://www.fc-enisey.ru/klub/novosti/item/4106-%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5