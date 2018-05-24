"Енисей" пока не планирует предлагать новый контракт Аленичеву. Тренера устраивает действующий

Директор красноярского "Енисея" Денис Рубцов заявил, что клуб пока не планирует предлагать новый контракт главному тренеру Дмитрию Аленичеву. По словам руководителя сибиряков, у 45-летнего специалиста действующий договор.

- Нас устраивает, как работает Дмитрий Анатольевич (Аленичев), - сказал Рубцов. - Он большой молодец. Нет ли желания продлить контракт? Мы подписали двухлетнее соглашение перед прошлым сезоном, то есть оно будет действовать еще один год. Нас этот контракт устраивает, такая же позиция и у Аленичева.



Аленичев, напомним, за год вывел красноярцев из ФНЛ в РФПЛ, пройдя в стыковых матчах "Анжи" (3:0; 3:4). (Андрей СИЗЯКИН)

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