"Енисей" пока не планирует предлагать новый контракт Аленичеву. Тренера устраивает действующий

Директор красноярского "Енисея" Денис Рубцов заявил, что клуб пока не планирует предлагать новый контракт главному тренеру Дмитрию Аленичеву. По словам руководителя сибиряков, у 45-летнего специалиста действующий договор.
- Нас устраивает, как работает Дмитрий Анатольевич (Аленичев), - сказал Рубцов. - Он большой молодец. Нет ли желания продлить контракт? Мы подписали двухлетнее соглашение перед прошлым сезоном, то есть оно будет действовать еще один год. Нас этот контракт устраивает, такая же позиция и у Аленичева.
Аленичев, напомним, за год вывел красноярцев из ФНЛ в РФПЛ, пройдя в стыковых матчах "Анжи" (3:0; 3:4). (Андрей СИЗЯКИН)
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Так как у "Енисея" нет стадиона и скоро не предвидится, то в сезоне 2018/19 в РФПЛ должен играть "Анжи". А "Енисею" сказать спасибо и добро пожаловать когда построите стадион. Спортивный принцип хорош, когда у клуба есть развитая инфраструктура. А когда нет, то и спортивный принцип не должен действовать. Это будет правильно. А то посмотрите на "Тосно", который по спортивному принципу выиграл Кубок России и тем самым опустил этот Кубок ниже плинтуса, потому что у этого недоклуба нет не только стадиона, но даже денег на зарплату игрокам. Нашему футболу, который итак коммерчески малоинтересен, такие клубы как "Тосно" и "Енисей" зачем?
18:43
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reed between the lines///известный фразеологизм) Клуб этот контракт устраивает? Еп-те, не сомневаюсь) Нехорошо, ай-ай.... по отношениям человеческим. Служебный роман вам в помощь. Надеюсь, все всЁ поймут. "... Я должен тебе сказать... Хоть мне это и не легко...Ты молодец! Я тебя зауважал. Ты меня стукнул по заслугам... - Далеко пойдете...."//// Я не желаю, чтобы клуб Енисей далеко пошел...во всех смыслах. Просто Адекват. Страшенный!)))) .. Дима, вы нам нужны в ПЛ
18:33