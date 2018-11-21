"Енисей" подтвердил, что сыграет с "Ахматом" в красноярском манеже

Пресс-служба "Енисея" подтвердила, что матч 16-го тура чемпионата России против "Ахмата" пройдет в Красноярске. Ранее бюро исполкома РФС в порядке исключения разрешило провести игру в красноярском манеже из-за погодных условий.

- Мы понимали, что 1 декабря в Красноярске проведение матча на Центральном стадионе практически невозможно по климатическим особенностям, - сказал спортивный директор "Енисея" Денис Петровский. - Сейчас прогноз погоды -22, температура критическая как для болельщиков, так и для футболистов, поэтому мы вышли с предложением к бюро исполкома РФС о проведении матча в нашем теплом и современном манеже. Благодарим руководителей российского футбола за принятие такого правильного решения.

Матч "Енисей" - "Ахмат" пройдет 1 декабря.