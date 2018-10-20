16:55 | Футбол — РПЛ

"Енисей" подарил тренеру "Оренбурга" собрание сочинений красноярского писателя

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Руководство "Енисея" подарило сборник сочинений главному тренеру "Оренбурга"  Владимиру Федотову, сообщает в своем Твиттере красноярский клуб. Книгу писателя Виктора Астафьева вручили специалисту на послематчевой конференции 11-го тура чемпионата России.

 

Напомним, что "Оренбург" и "Енисей" сыграли вничью (0:0) в матче 11-го тура чемпионата России. "Оренбург" занимает 8-е место в турнирной таблице. Красноярский клуб идет последним (16-е место).

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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