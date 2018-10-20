"Енисей" подарил тренеру "Оренбурга" собрание сочинений красноярского писателя

Руководство "Енисея" подарило сборник сочинений главному тренеру "Оренбурга" Владимиру Федотову, сообщает в своем Твиттере красноярский клуб. Книгу писателя Виктора Астафьева вручили специалисту на послематчевой конференции 11-го тура чемпионата России.

Главный тренер "Оренбурга" @fcorenburg Владимир Федотов получил подарок от "Енисея" – малое собрание сочинений известного красноярского писателя Виктора Астафьева!

#КультурныйКрасноярск pic.twitter.com/nUFQJnWTfC – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 20 октября 2018 г.

Напомним, что "Оренбург" и "Енисей" сыграли вничью (0:0) в матче 11-го тура чемпионата России. "Оренбург" занимает 8-е место в турнирной таблице. Красноярский клуб идет последним (16-е место).

Все о чемпионате России – здесь.