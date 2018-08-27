"Енисей" победил "Крылья". Самарцы с 34-й минуты играли в меньшинстве

"Енисей" победил "Крылья Советов" со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура российской премьер-лиги. Гол в на 44-й минуте забил Михаил Костюков.

С 34-й минуты гости играли в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален полузащитник Олег Ланин. Разбор данного момента здесь.

"Енисей" набрал 4 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" с 4 баллами опустились на 15-е место.

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Премьер-лига

5-й тур

"Енисей" - "Крылья Советов" - 1:0 (1:0)

Гол: Костюков, 44.

"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Огуде, Комолов, А.В.Зотов, Костюков (Семакин, 80), Бодул (Кутьин, 58), Обрадович (Саркисов, 46).

"Крылья Советов" (Самара): Конюхов, Чичерин (Корниленко, 84), Бурлак, Полуяхтов, Самарджич, Денисов, Чочиев, Антон (Канунников, 65), Ланин, Яковлев (Башкиров, 56), Соболев.

Предупреждения: Ланин, 31. Обрадович, 34. Бодул, 39. Кутьин, 85. Юрченко, 89.

Удаление: Ланин, 34 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).

Судьи: Вилков (Нижний Новгород), Еремин, Шаламберидзе (оба - Москва).

27 августа. Тюмень. Стадион "Геолог".

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