"Енисей" победил "Динамо" благодаря... англоязычному Твиттеру

Пресс-служба "Енисея" в шутку предположила, что победа над "Динамо" в 15-м туре чемпионата России (2:1) была достигнута благодаря англоязычному Твиттеру. Выигрыш у бело-голубых стал вторым для красноярского клуба в премьер-лиге и первым на выезде.

"Перед тем, как "Енисей" завел англоязычный Твиттер: 14 матчей, 1 победа, 3 ничьих. После того, как "Енисей" завел англоязычный Твиттер: 1 матч - 1 победа. Англоязычный Твиттер творит чудеса!" - говорится в сообщении клуба в англоязычном Твиттере.