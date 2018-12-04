"Енисей" отправился в Москву на матч с ЦСКА

Футболисты "Енисея" заранее отправились на матч 17-го тура российской премьер-лиги с ЦСКА, информирует пресс-служба клуба.

Во вторник команда вылетела из Красноярска в Москву, где на стадионе “Родина” с натуральным покрытием будет готовиться к предстоящей игре. Матч пройдет в субботу, 8-го декабря на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 15:00.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.

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