08:37 | Футбол — РПЛ

"Енисей" отправился в Москву на матч с ЦСКА

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Футболисты "Енисея" заранее отправились на матч 17-го тура российской премьер-лиги с ЦСКА, информирует пресс-служба клуба.

Во вторник команда вылетела из Красноярска в Москву, где на стадионе “Родина” с натуральным покрытием будет готовиться к предстоящей игре. Матч пройдет в субботу, 8-го декабря на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 15:00.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.

ЦСКА - Енисей

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