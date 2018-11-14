"Енисей" осваивает англоязычный Твиттер. "Рубин" и "Зенит" уже отреагировали

"Енисей" запустил страницу в Твиттере на английском языке. Известный своей активностью в русскоязычном сегменте этой соцсети красноярский клуб поприветствовал коллег из "Зенита", "Баварии", "Байера", "ПСЖ", "Астон Виллы" и "Ромы".

На картинке администраторы аккаунтов этих клубов поучают новичка из "Енисея". Некоторые из этих и представители других клубных соцсетей уже включились в игру.