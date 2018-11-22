"Енисей" опубликовал заявление Дмитрия Аленичева

Твиттер "Енисея" опубликовал заявление главного тренера Дмитрия Аленичева в преддверии гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Динамо". 46-летний российский специалист заверил болельщиков красноярской команды, что клуб готовится к играм в штатном режиме.

– Впереди у Команды важные три матча, - написано в заявлении Аленичева. – Подготовка к ним проходит в штатном режиме, никаких посторонних факторов, которые могут повлиять на подготовку Команды нет. Это наиважнейшая задача на сегодня, набор максимального количества очков. Взаимодействие с руководством Клуба проходит в постоянном режиме. Есть общие цели и задачи, к которым мы совместно движемся. Приятно видеть, что в Красноярске нас поддерживают, переживают и болеют. Будем прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие наших болельщиков!

Напомним, что ранее Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД Красноярска по подозрению в управлении автомобиля в состоянии опьянения. Сам тренер заявил, что пил только безалкогольное пиво, а случившееся назвал подстроенным спектаклем.

"Динамо" – "Енисей": чемпионат России, онлайн-трансляция, 24 ноября, начало – в 14.00 (мск).