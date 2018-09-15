"Енисей" оценил готовность "Казань Арены"

"Енисей" в Твиттере сообщил о стопроцентной готовности "Казань Арены" к матчу седьмого тура чемпионата России против "Рубина". Встреча пройдет 15 сентября, начало - 14.00 по московскому времени.
"Казань-Арена" готова на 100%! #РубинЕнисей pic.twitter.com/pgg0E8yJl5– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 15 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что у нападающего "Енисея" Дарко Бодула по прилете в Казань из багажа пропала игровая консоль.
"Рубин" - "Енисей": чемпионат России по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)