"Енисей" оценил готовность "Казань Арены"

"Енисей" в Твиттере сообщил о стопроцентной готовности "Казань Арены" к матчу седьмого тура чемпионата России против "Рубина". Встреча пройдет 15 сентября, начало - 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что у нападающего "Енисея" Дарко Бодула по прилете в Казань из багажа пропала игровая консоль.

"Рубин" - "Енисей": чемпионат России по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)