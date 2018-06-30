"Енисей" обыграл "Горицу", "Урал" - "Чукарички", "Уфа" - "Университатю"

"Енисей" победил "Горицу" в товарищеском матче - 3:2. В стартовом составе красноярцев появились: Нестеренко, Занев, Гасанов, Кичин, Семакин, Фатуллаев, Костюков, Комков, Обрадович, а также два игрока на просмотре.

В других встречах "Урал" благодаря голу Артура Юсупова одолел "Чукарички", а "Уфа" взяла верх над "Университатей". С первых минут в составе уфимцев появились: Беленов, Тумасян, Йокич, Пуцко, Живоглядов, Дивеев, Салатич, Пауревич, Безденежных, Сысуев, Фатаи.

Товарищеские матчи

"Горица" (Словения) - "ЕНИСЕЙ" (Россия) - 2:3 (0:1)

"Чукарички" (Сербия) - "УРАЛ" (Россия) - 0:1 (0:0)

Гол: Юсупов, 72.

"Урал": Годзюр (Полетаев, 65), Балажиц (Данцев, 65), Меркулов (Хозин, 65), Ароян (Бевеев, 65), Кулаков, Димитров (Динга, 65), Емельянов, Бавин (Фидлер, 46), Ильин (Егорычев, 65), Эль-Кабир (Глушков, 65), Бикфалви (Юсупов, 65).

"УФА" (Россия) - "Университатя" (Румыния) - 3:2 (1:1)