"Енисей" обыграл "Долгопрудный"

"Енисей" в товарищеском матче победил "Долгопрудный" (2:1). Голами в составе новичка премьер-лиги отметились Шамиль Гасанов и Марко Обрадович.

Товарищеский матч

"Енисей" – "Долгопрудный" – 2:1 (1:0)

Голы: Гасанов, 13 (1:0). Обрадович, 59 (2:0). Ларионов, 74 (2:1).

"Енисей": Филиппов (Нестеренко, 46), Занев, Рожков, Гасанов, Кичин, Харитонов (Фатуллаев, 46), Комолов, игрок на просмотре, Комков, Саркисов (Костюков, 46), Кутьин (Обрадович, 46).

Предупреждение: Комков, 38.

11 июля. Кратово. Московская область.​