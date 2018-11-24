"Енисей" обыграл "Динамо", одержав вторую победу в премьер-лиге

"Енисей" победил "Динамо" в гостевом матче 15-го тура премьер-лиги (2:1). Голами в составе красноярского клуба отметились нападающий Михаил Комков и защитник Дмитрий Ятченко, у бело-голубых отличился хавбек Жоаузинью.

Отметим, что на 89-й минуте москвичи остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Григорий Морозов.

"Енисей" набрал 9 очков и остался на последнем месте в турнирной таблице. "Динамо" с 16 баллами располагается на 12-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 1:2 (0:1)

Голы: Комков, 3 (0:1). Жоаузинью, 53 - с пенальти (1:1). Ятченко, 55 (1:2).

"Динамо" (Москва): Шунин, Соснин, Хольмен, Евгеньев (Рыков, 46), Морозов, Кардозу, Тетте, Панченко (Козлов, 46), Жоаузинью (Черных, 77), Луценко, Марков.

"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Ятченко, Дугалич (Занев, 6), Кичин, Гаджибеков, Огуде, Комолов, Зотов, Саркисов (Фатуллаев, 46), Кутьин (Обрадович, 78), Комков.

Предупреждения: Евгеньев, 25. Тетте, 37. Занев, 45+4. Кардозу, 71. Морозов, 87. Обрадович, 90+2.

Удаление: Морозов, 89 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Казарцев. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

24 ноября. Химки. Стадион "Арена Химки".

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