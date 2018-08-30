"Енисей" объявил о трансфере Торбинского

"Енисей" подтвердил переход полузащитника Дмитрия Торбинского.

За несколько минут до заявления пресс-служба клуба анонсировала новость о трансфере.

- Готовы закончить вообще все? - говорится в сообщении пресс-службы.

Готовы закончить вообще всё? – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 августа 2018 г.

Соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2018/19.

Ранее "Балтика" на официальном сайте объявила об уходе футболиста. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне Торбинский принял участие в 8 матчах ОЛИМП-Первенства ФНЛ, забив 1 мяч и получив 2 желтые карточки.

"Енисей" проводит дебютный сезон в Российской премьер-лиге. После пяти туров команда Дмитрия Аленичева занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.

Таблица переходов РПЛ //

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