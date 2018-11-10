11:23 | Футбол — РПЛ

"Енисей" не может вылететь на игру с "Краснодаром"

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"Енисей" не может вылететь на матч 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Сообщается, что в принимающем городе сильный туман. "Енисей" добирается до Краснодара через Москву.

– Вылет на матч "Енисей" – "Краснодар" задерживается. В Краснодаре сильный туман, – говорится в сообщении красноярского клуба в Твиттере.

 Напомним, что первоначально эта встреча должна была пройти в Красноярске, но клубы поменялись домашними матчами.

"Краснодар" – "Енисей": чемпионат России по футболу, 11 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 16.00 (мск)

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