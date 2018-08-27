"Енисей" напомнил о 106-летии красноярского футбола

"Енисей" в Твиттере напомнил болельщикам, что ровно 106 лет назад, 27 августа 1912 года, в Красноярске прошел первый официальный турнир среди городских команд. Его победитель получал переходящий серебряный кубок.

Отметим, что прародитель "Енисея" был основан 81 год назад – в 1937 году. Тогда команда выступала под названием "Локомотив". Позже она именовалась "Рассвет", "Автомобилист", "Металлург" и "Металлург-Енисей". Современное название клуб носит с 2011 года.

Сегодня команда под руководством Дмитрия Аленичева проведет матч 5-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Встреча состоится в Тюмени из-за неготовности домашней арены "Енисея" принимать матчи премьер-лиги.

"Енисей" – "Крылья Советов": чемпионат России по футболу, 5-й тур, 27 августа 2018,

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