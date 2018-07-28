"Енисей" напомнил Дзюбе, что "Зенит" играет в Тюмени

"Енисей" пошутил над нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Футболист заявил, что отправится в Красноярск на матч 1-го тура РПЛ с этим клубом, хотя встреча пройдет в Тюмени.
- Друзья, "Зенит", позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч "Енисей" - "Зенит" в Тюмени. Но если что игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска! - сообщается в официальном Твиттере "Енисея".
Друзья @zenit_spb, позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч #ЕнисейЗенит в Тюмени. Но если что игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска! pic.twitter.com/qtuxpzArys– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 28 июля 2018 г.