22:31 | Футбол — РПЛ

"Енисей" напомнил Дзюбе, что "Зенит" играет в Тюмени


"Енисей" пошутил над нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Футболист заявил, что отправится в Красноярск на матч 1-го тура РПЛ с этим клубом, хотя встреча пройдет в Тюмени.

- Друзья, "Зенит", позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч "Енисей" - "Зенит" в Тюмени. Но если что игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска! - сообщается в официальном Твиттере "Енисея".

Енисей - Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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