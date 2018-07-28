"Енисей" напомнил Дзюбе, что матч в Тюмени. "Зенит" ответил

"Енисей" пошутил над нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Футболисту было приписано заявление о вылете в Красноярск на матч 1-го тура РПЛ с этим клубом, хотя встреча пройдет в Тюмени.
"Друзья, "Зенит", позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч "Енисей" - "Зенит" в Тюмени. Но если что игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска!" - сообщается в официальном Твиттере "Енисея".
Друзья @zenit_spb, позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч #ЕнисейЗенит в Тюмени. Но если что игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска! pic.twitter.com/qtuxpzArys– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 28 июля 2018 г.
"Оригинал > пиратка" - отреагировал "Зенит" и приложил видео интервью, где у форварда во время концерта "Россия в моем сердце" на Манежной площади интересуются, как он успеет на выезд в Тюмень после визита в Министерство спорта, в Кремль на президентский прием и вечера в центре Москвы.
Оригинал > пиратка pic.twitter.com/iityOlM0VH– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 июля 2018 г.
"Ну и славно!" - ответили в красноярском клубе.
Ну и славно! pic.twitter.com/omX6XDkeqt– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 28 июля 2018 г.
Матч 1-го тура премьер-лиги "Енисей" - "Зенит" пройдет в воскресенье, 29 июля, в Тюмени на стадионе "Геолог". Начало - 14.00 по Москве. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Енисей" - "Зенит".