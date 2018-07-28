"Енисей" напомнил Дзюбе, что матч в Тюмени. "Зенит" ответил

"Енисей" пошутил над нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Футболисту было приписано заявление о вылете в Красноярск на матч 1-го тура РПЛ с этим клубом, хотя встреча пройдет в Тюмени.

"Друзья, "Зенит", позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч "Енисей" - "Зенит" в Тюмени. Но если что игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска!" - сообщается в официальном Твиттере "Енисея".

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