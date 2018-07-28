22:30 28 июля | Футбол — РПЛ

"Енисей" напомнил Дзюбе, что матч в Тюмени. "Зенит" ответил

Суббота. Москва. Кремль. Артем ДЗЮБА (справа) и Алан ДЗАГОЕВ на президентском приеме. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Суббота. Москва. Кремль. Артем ДЗЮБА (справа) и Алан ДЗАГОЕВ на президентском приеме. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"Енисей" пошутил над нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Футболисту было приписано заявление о вылете в Красноярск на матч 1-го тура РПЛ с этим клубом, хотя встреча пройдет в Тюмени.

"Друзья, "Зенит", позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч "Енисей" - "Зенит" в Тюмени. Но если что игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска!" - сообщается в официальном Твиттере "Енисея".

"Оригинал > пиратка" - отреагировал "Зенит" и приложил видео интервью, где у форварда во время концерта "Россия в моем сердце" на Манежной площади интересуются, как он успеет на выезд в Тюмень после визита в Министерство спорта, в Кремль на президентский прием и вечера в центре Москвы.

"Ну и славно!" - ответили в красноярском клубе.

Матч 1-го тура премьер-лиги "Енисей" -  "Зенит" пройдет в воскресенье, 29 июля, в Тюмени на стадионе "Геолог". Начало - 14.00 по Москве.  "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Енисей" - "Зенит".

Енисей - Зенит

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