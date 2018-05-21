09:49 | Футбол — РФПЛ

"Енисей": "Мы в FIFA 19!"

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"Енисей" продолжает отмечать исторический успех. Красноярцы по сумме двух матчей прошли "Анжи" (3:0, 3:4) и завоевали право впервые в истории выступить в чемпионате России.

В Твиттере "Енисея" отметили, что команда появится в новой версии игры FIFA, выход которой запланирован на 25 сентября. 

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Ftor94

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