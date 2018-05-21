"Енисей": "Мы в FIFA 19!"

"Енисей" продолжает отмечать исторический успех. Красноярцы по сумме двух матчей прошли "Анжи" (3:0, 3:4) и завоевали право впервые в истории выступить в чемпионате России.
В Твиттере "Енисея" отметили, что команда появится в новой версии игры FIFA, выход которой запланирован на 25 сентября.
МЫ В FIFA19! pic.twitter.com/P26XnjonQQ– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 20 мая 2018 г.
Что сказал Аленичев игрокам "Енисея" в раздевалке после исторического выхода в РФПЛ
"Енисей" празднует выход в РФПЛ // Аленичев вернулся!
"Енисей" болельщикам после выхода в премьер-лигу: "Завтра на работу к 12.00! Разрешаем!"
Игрок "Енисея" побрил пресс-атташе после выхода в премьер-лигу
Ftor94
Еееее!!!
10:10