"Енисей": "Мы в FIFA 19!"

"Енисей" продолжает отмечать исторический успех. Красноярцы по сумме двух матчей прошли "Анжи" (3:0, 3:4) и завоевали право впервые в истории выступить в чемпионате России.



В Твиттере "Енисея" отметили, что команда появится в новой версии игры FIFA, выход которой запланирован на 25 сентября.

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