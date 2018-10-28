"Енисей" - "Локомотив": онлайн-трансляция матча - в 14.00

В воскресенье, 28 октября, в матче 12-го тура премьер-лиги сыграют "Енисей" и "Локомотив". Встреча в Красноярске на стадионе "Центральный" начнется в 14.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Енисей" – "Локомотив".

Команда из Красноярска, которую тренирует Дмитрий Аленичев, занимает последнее, 16-е место в РПЛ с 6 очками. У чемпиона России-2017/18 "Локо" 18 очков и на данный момент – 5-е место. Столько же баллов набрали "Спартак" и "Рубин" – они в понедельник встретятся в Казани. По 19 очков у ЦСКА и "Краснодара" – они сыграют в воскресенье в Москве. 21 очко у поднявшегося на второе место "Ростова" – донской клуб в субботу победил "Анжи" (1:0). Лидирует с 25 баллами "Зенит", который в понедельник сыграет в Самаре с "Крыльями Советов".

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"Енисей" – "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 14.00 (мск)

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