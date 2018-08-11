"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ"

"Енисей" в Твиттере прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в третьем туре Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Тюмени на стадионе "Геолог".
- Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ, - говорится в сообщении.
Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ. #ЕнисейЦСКА pic.twitter.com/slI6TwWWoY– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 11 августа 2018 г.
"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Енисей" - ЦСКА.
"Енисей" – ЦСКА: арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу армейцев