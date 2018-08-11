18:38 | Футбол — РПЛ

"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ"

"Енисей:" "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ". Фото "СЭ"
"Енисей:" "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ". Фото "СЭ"

"Енисей" в Твиттере прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в третьем туре Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Тюмени на стадионе "Геолог".

- Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ, - говорится в сообщении. 

 

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Енисей" - ЦСКА.

"Енисей" – ЦСКА: арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу армейцев

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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