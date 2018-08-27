"Енисей" - "Крылья Советов": за что удален игрок гостей?

На 34-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Енисей" – "Крылья Советов" арбитр Михаил Вилков показал вторую желтую карточку игроку гостей Ланину и удалил его с поля. Правильно ли поступил судья?

Тремя минутами ранее полузащитник самарцев был наказан первым предупреждением – за демонстративное несогласие с решением рефери, который назначил штрафной удар в пользу "Енисея". Второй "горчичник" Вилков достал после того, как Ланин попытался задержать руками Обрадовича, упустил игрока красноярцев и получил от отмахнувшегося соперника тычок в лицо.

Выглядело решение судьи странно. Все-таки вторую желтую карточку применяют в ситуациях, когда игрок действительно ее заслуживает. Ведь за ней следует удаление.

Но арбитр посчитал, что Ланин совершил фол, за который обязательно нужно вынести предупреждение. И одновременно наказал Обрадовича – за отмашку. (Александр БОБРОВ)

27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".

27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".