18:05 | Футбол — РПЛ

"Енисей" - "Крылья Советов": арбитр Вилков не назначил пенальти в ворота хозяев

Спорный эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов". Спорный эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов". Спорный эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
Спорный эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".

На 14-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Енисей""Крылья Советов" ошибся арбитр Михаил Вилков, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

Судья, обзор которому перекрывали несколько футболистов, не увидел, что Ятченко в своей штрафной площади сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой. (Александр БОБРОВ)

27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
Спорный эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
Спорный эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
27 августа. Тюмень. Эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
Спорный эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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