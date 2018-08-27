"Енисей" - "Крылья Советов": арбитр Вилков не назначил пенальти в ворота хозяев

На 14-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Енисей" – "Крылья Советов" ошибся арбитр Михаил Вилков, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

Судья, обзор которому перекрывали несколько футболистов, не увидел, что Ятченко в своей штрафной площади сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой. (Александр БОБРОВ)

Спорный эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".

Спорный эпизод матча 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов".