17:21 | Футбол — РФПЛ

"Енисей": "Каких игроков предложите на 1 миллион долларов?"

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"Енисей" в своем Твиттере сообщил, что планирует усилиться в летнее трансферное окно на общую сумму в 1 миллион долларов. В сезоне-2018/19 команда впервые выступит в чемпионате России.

- Впереди первый сезон "Енисея" в РФПЛ! Нужно укреплять команду. Вы - селекционер. Трансферный бюджет - 1 миллион долларов. Каких игроков предложите нам?, - говорится в сообщении клуба. 



 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Купите Марадону, он щас дешевле ляма стоит.

17:52

Бивень

Неймар или Салах.

17:47

suomi257

пока Погребняк не пристроился берите его он сейчас не дорого стоит!

17:29

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