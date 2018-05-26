"Енисей": "Каких игроков предложите на 1 миллион долларов?"

"Енисей" в своем Твиттере сообщил, что планирует усилиться в летнее трансферное окно на общую сумму в 1 миллион долларов. В сезоне-2018/19 команда впервые выступит в чемпионате России.
- Впереди первый сезон "Енисея" в РФПЛ! Нужно укреплять команду. Вы - селекционер. Трансферный бюджет - 1 миллион долларов. Каких игроков предложите нам?, - говорится в сообщении клуба.
Впереди первый сезон "Енисея" в #РФПЛ! Нужно укреплять команду.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 26 мая 2018 г.
Вы – селекционер.
Трансферный бюджет – 1 млн. $.
Каких игроков предложите нам?
баламошка
Купите Марадону, он щас дешевле ляма стоит.
17:52
Бивень
Неймар или Салах.
17:47
suomi257
пока Погребняк не пристроился берите его он сейчас не дорого стоит!
17:29