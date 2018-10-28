"Енисей" и "Локомотив" разошлись миром в молодежном первенстве

"Енисей" и "Локомотив" в матче 12-го тура молодежного первенства премьер-лиги победителя не выявили - 1:1. В составе московского клуба отличился Николай Титков, за красноярскую команду забил Евгений Морев.

Молодежные команды

12-й тур

"Енисей - мол." (Красноярск) - "Локомотив - мол." (Москва) - 1:1 (1:1)

Голы: Титков, 17 (0:1). Морев, 22 (1:1).

Судья: Бутан (Красноярск).

28 октября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".