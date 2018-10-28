"Енисей" и "Локомотив" разошлись миром в молодежном первенстве

"Енисей" и "Локомотив" в матче 12-го тура молодежного первенства премьер-лиги победителя не выявили - 1:1. В составе московского клуба отличился Николай Титков, за красноярскую команду забил Евгений Морев.
Молодежные команды
12-й тур
"Енисей - мол." (Красноярск) - "Локомотив - мол." (Москва) - 1:1 (1:1)
Голы: Титков, 17 (0:1). Морев, 22 (1:1).
Судья: Бутан (Красноярск).
28 октября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
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